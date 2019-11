«Sõja seadused», mis käesolevas väljaandes kannab lugejale küllap tuttavamat pealkirja «Sõjakunst», on kõige loetavam teos sõjapidamise kohta inimkonna ajaloos. See iidne tekst on loodud Hiina sõdivate riikide ajastul (u 403–221 e.m.a) ja Hiina keisririigi kujunemise perioodil, mis tõi lühikeseks ajaks võimule Qini dünastia. Samas on see väga kaasaegne tekst. Vietnami väejuht Vo Nguyen Giap on väitnud, et just see raamat andis innustust, mis viis Põhja-Vietnami võidule Ameerika Koljati üle.