Henry Jakobson: nii nagu Mihkel Raudki, olen ka mina si*t isa

Mul on sinine tablett ja mul on punane tablett. Võta sisse sinine ja su elu läheb edasi nagu see on alati läinud. Võta punane ja sulle avaneb täiesti uus maailm, mida sa veel kunagi kogenud ei ole ja sellest hetkest sellest vanast maailmast enam ei piisa, sest sa oled mõistnud potentsiaali. Umbes taoline valik seisab mehel ees, kui naine ühtäkki temaga kahtlaselt sõbralikult ja nunnult käituma hakkab. Selge värk. Mees peab otsustama, kas pidutseb edasi, või saab isaks.

Mihkel raud «Isa». FOTO: Raamat

See on lühike ümberjutustus ühest lõigust raamatus, mida ma loen. Ma istun siin juba teist päeva ning loen Mihkel Raua trükisooja raamatut «Isa». Nagu ta ise ütleb, siis see ei ole õpetav raamat, kuidas olla isa. See on hoopis täis äratundmisi ja võimalusi samastuda. See on raamat isaduse evolutsioonist, mis algab lapse planeerimisega ja lõpeb vanaisapõlvega. Ka illustratsioonid annavad kogu raamatu ideed nii hästi edasi. Ma ei ole veel raamatuga lõpuni jõudnud, aga see, mis ma olen lugenud, on olnud nii täppi, kui see üldse võimalik on.

Raamat jaguneb pikkadeks peatükkideks, milleks on siis vanemaks saamise etapid. Planeerimine, rasedus, sünd, beebiiga, teismeiga jne. Ma olen tänaseks täiesti unustanud kogu selle rasedusele eelneva teema. Minu isablogi algas ju Noorsandi sünniga ja kui ma loen Raua tähelepanekuid rasedusest, toob see nii palju meenutusi. Temale omaselt iroonilise naljaga pikitud kirjeldus, kui palav rasedal naisel on ja kui oluline on lapse sünd planeerida kusagile külmemale ajale. Meil oli täpselt sama. Esileedi istus toas konditsioneeri all ja higistas ikka. Tänu raamatule meenus ka see pissimise teema, sest vetsu minnes oli vaid kaks võimalust – ta kas istus juba poti peal, või ta jooksis 10 sekundit peale minu potile istumist tualetti ja kamandas mu välja.

Beebi saabumine ja kõik sellega kaasnev ringi tormamine ununeb, aga raamatuga toob see kõik selle taas silme ette ja tekibki küsimus, et kuidas on võimalik see, et me oleme ikka elus ja Esileedi soojendab jätkuvalt mõtet kunagi ka neljas laps saada. Las saab. Mina oma voorusevööst ei loobu ja võitluseta alla ei anna.