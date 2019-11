Piret Kooli: teadsin algusest peale, et räägin raamatus Raivo lugu kui vahendaja, hinnanguid andmata

Kuidas tema lõpptulemusega rahule jäi ja kas tema arvamus oli teile oluline?

Piret Kooli «Raivo Järvi. Kõike muud kui KUKUPAI». FOTO: Raamat

Raamat tervikuna sai sellisena sündida vaid tänu poja nõusolekule. Iga oma mõttekillu ja uue vihje käisin ma Rihhard-Erikuga läbi. Jalutasime palju, nii Kadrioru pargis kui ka Pärnu rannaliival. Kõndides avanes meie mõlema jaoks palju. Nii mõnigi oluline seik sai õige vormi just neil jalutuskäikudel. Rihhard-Eriku esimesed emotsioonid käsikirjast on avaldatud raamatu lõpuintervjuus. Üks isiklikum, minu jaoks, on aga seotud äsjailmunud raamatuga. Nimelt kui ta trükisooja raamatu omaette esimest korda avas, tegi ta ühest leheküljest foto ja saatis selle mulle. Pilti nähes teadsin, mida ta tundis. Et ta on tänulik.

Mis teile endale seda raamatut kirjutades enim südamesse läks?

Neid seiku oli mitu, kuid sageli mõtlesin ma Raivo ja tema poja suhtele. Usun, et elaksime paremas ühiskonnas, kui kõik mehed oskaks oma lapsi sedasi hoida ja tõeliselt, tingimusteta armastada.

«Jutupliiatsi» saate sajas salvestus. Pildil on Raivo Järvi. FOTO: Liis Treimann / Postimees

Mis on teie meelest selle raamatu kõige olulisem osa, mis portreteerib Järvit kõige paremini?

Kõik need neli naist, läbi kelle Raivo lugu jutustan, portreteerivad teda. Igas peatükis on midagi sellist, mis viitab tema loomusele, eripäradele, kirele, tunnetele, vajadustele ja oskustele. Sihikindlusest räägivad peatükid, kus on juttu tema ateljeest ja poliitikuteest. Kuid ka lõigud, mis räägivad usust, muusikast ja tantsuoskusest.

Detailsema pildi muutunud mehest ja vastuseid leiab Raili loost. Ning päris alguses jutustatud ema ja isa lugu on samuti oluline, sest seal on kirjas Raivo olemuse võti.

Milline on olnud siiani raamatu vastukaja? See on püsinud müügiedetabelite tipus ja lugejaid on palju. Kas lugejad on rahul ja kas nad on teiega ka kontakti otsinud?

Vastukaja on südamlik ja soe. Olen saanud kümneid kirju ja sõnumeid tänusõnadega. Pärast esitlust on neid tulnud tõesti suisa iga päev. Mõnes kirjas on kaasas ka lugeja isiklik mälestus Raivost. Need kõik on väga liigutavad hetked, sest tajun, et teele saadetud sõnad on hoolega valitud.

Olete oma teosest pidanud nüüd palju publiku ees rääkima. Kas te naudite raamatuesitlusi?

Patt oleks oleks vastata eitavalt, sest tähelepanu ja märkamine on igale loojale oluline. Fakt on, et ma tunnen ennast küsijana kindlamalt kui vastajana.

Esitlustel närveerin alati tohutult. On see ju enamasti hetk, mil pole veel suurt aimugi, et kuidas minu, toimetaja ja kujundaja koostöö vastu võetakse. Õnneks on esitlustel alati väga tore ja soe publik.

Kas te olete mõelnud ka enda memuaaride kirjutamisele?

Mõelnud olen. Kirjutamiseni läheb kindlasti veel aega.

