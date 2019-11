Mihkel Raud: hea isa on see, kes aitab ema. Nii lihtne see ongi

Mihkel raud «Isa». FOTO: Raamat

«Isa» on Mihkel Raua sõnul eneseirooniline ja elulooline eneseabiraamat lastega koos elamisest. See on laste kasvatamise raamat, mis pakub lugejale hetki äratundmiseks, mõtisklemiseks, kaasaelamiseks ja naermiseks. Kindlasti on raamatul autori selgitusel ka praktiline väärtus, sest sellest leiab terve hulga erinevaid kasvatusnippe, mille kohta ta on aastate jooksul lugenud, mida ta on oma laste peal katsetanud ning milledest paljud on töötanud, ja mõned ei ole ka. Sellest kõigest on «Isas» juttu läbi nii isikliku kui eluloolise prisma.

Laste kasvatamine on raske ülesanne igaühele ja nõudmised on mõistagi kõrged. «Hea isa on see, kes aitab ema. Nii lihtne ongi,» märgib Mihkel Raud ja tõdeb, et heaks vanemaks olemisel puhtalt kõhutundele siiski lootma jääda ei saa. «Kõhutunne on üks niisugune asi, mis laste kasvatamisel kipub üldiselt alt vedama. Rohkem kui me arvame.»

Ise on Raud teadmisi ammutanud nii raamatuid, ajakirju kui teiste lastevanemate blogisid lugedes ning tõdeb, et ilma ikka ei saa. Samas ei ole pretendeeri ka tema raamat asendama Spocki või teiste autoriteetsete kasvatusteadlaste teoseid – kaugel sellest, rõhutab ta. Pigem pakub see võimaluse samastumiseks võib anda vanemale tunde, et ta ei olegi oma kasvatamise raskustes üksi. «Ma loodan, et ta on niisugune mõistlik, praktiline, lõbus, nii-öelda jutukaaslane kõigi inimeste jaoks, kes kas praegu kasvatavad lapsi, plaanivad seda kunagi teha või on seda kunagi teinud.»

Elu õpetab

Mihkel Raual on kolm last, neist esimene on juba täiskasvanud. Selle aja jooksul on muutunud nii mõndagi nii tema ümber kui ka tema sees. Seetõttu on ka raamatus üksjagu juttu sellest, kuivõrd erinev on iga lapse kasvatamine olnud. Tahes-tahtmata mängib kasvatusel oma rolli lapsevanema enda vanus.

«See on väga erinev, kui vana sa oled. Kas sa oled seal kahekümnendate lõpus või oled sa viiekümnene, ka see on väga suur erinevus,» nendib Raud, et pöörab sellele teoses palju tähelepanu. Raamatus toob ta paralleelele oma lapsepõlve, aga ka oma esimese poja ja väiksemate laste kasvatamise vahel. «Kõik need on erinevad ajad, erinevate kasvatusmeetodite ja erinevate filosoofiatega, ja mis kõige olulisem – erinevate võimalustega. Tänapäeval on neid võimalusi ikka oluliselt rohkem kui oli siis, kui mina kasvasin ja kui oli siis, kui minu esimene poeg kasvas. Loomulikult on nendel erinevustel on minu raamatus ka tähelepanu juhitud.»