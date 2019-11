Robin Sharma Eesti suurimal seminaril: tulu ja mõju pole kunagi olulisemad kui isiksus

Sharma ütles, et tulu ja mõju pole kunagi olulisemad kui isiksus. «Ma tean, et te tahate äri teha. Kuidas olla tootlikum, võtta tööle õigeid inimesi, need on ka olulised. Aga kui olete korda saanud oma neli sisemist impeeriumi - aju, süda, hing, keha -, siis hakkavad asjad juhtuma. Te ei saa olla maailmas suurem kui see, kuidas te ennast näete. Kui te ei pea ennast nutikaks, kui olete ebakindel, siis teist maailmamuutjat ei saa,» sõnas ta.

Sharma ütles, et on üht lugu jutustanud 23 aastat ja usub endiselt, et see muudab midagi.

«Lugu on isast ja pojast. Poeg tahtis mängida. Isa luges lehte ja tal polnud eriti aega. Palun ära sega mind, ütles ta. Poeg käis endiselt peale. Siis tekkis isal idee: ta rebis lehe tükkideks ja palus poega, et see paneks lehe tükkidest uuesti kokku. Minuti pärast oli maakera, mille isa oli lehest tükkideks rebinud, juba kokku pandud. Isa ei mõistnud, kuidas poiss seda nii kiiresti tegi. Poiss selgitas, et maakera teisel poolel oli ühe inimese foto. Kui ta selle inimese foto kokku sai, siis sai kokku ka maakera.»