6 vinget raamatusoovitust: mitte ainult poistest, mitte ainult poistele

Miks mitte võtta aasta pimedaimal ajal kätte raamat, mis lugemiselamuse loomise kõrval ka poisilikkuse ja mehelikkuse teemad fookusesse toob? Loomulikult ei ole sellised teosed mõeldud ainult poistele endile, neid võivad lugeda ka emad-isad ja miks mitte ka tüdrukud.

Jaanus Vaiksoo «King nr 39». FOTO: Raamat

1. Jaanus Vaiksoo «King nr 39»

Illustreerinud Katrin Kaev

Kirjastus Ärkel

2019

Viienda klassi poiss Paul Viies magab elus esimest korda hommikul sisse ega jõua kooli. Linna peale end tuulutama läinud, selgub õige pea, et sellega päeva erakordsed sündmused ei lõpe.

Nii saavad alguse põnevad seiklused, milles mängivad olulist rolli maailma ilusaim müüjanna Jekaterina, boheem Artur ja tema särtsakas tütar Minna.

Juhtiv roll sündmustes on aga kummalisel mehel, kes ostab iga päev poest ilma proovimata uued number 39 kingad.

Miks peaks keegi küll nõnda käituma? Kas Paulil õnnestub kingamehe saladuse jälile saada?

Kreetta Onkeli «Poiss, kes kaotas mälu». Tõlkinud Ave Leek, illustreerinud Ninka Reittu. FOTO: Kirjastus Tiritamm

2. Kreetta Onkeli «Poiss, kes kaotas mälu»

Tõlkinud Ave Leek

Illustreerinud Ninka Reittu

Kirjastus Tiritamm

2019

Mida teeksid sina, kui avastaksid end ühel hetkel kuskil pargimurul lesimas? Oled just naernud nii nagu ei kunagi varem ning märkad, et oled unustanud kõik enda ümber. Unustanud lausa sellisel määral, et ei mäleta enam oma nime, kodu ega vanemaidki.

Nii juhtub Ardoga. Ainuke asi, mis võiks juhatada talle teed, on kiri püksitaskus. See ütleb: «Ardo, tule kella viieks koju. Magustoiduks on maasikajäätis! Kalli-kalli. Ema.»

Nii alustabki Ardo oma teekonda, et leida tee tagasi koju, ema ja maasikajäätise juurde.

David Walliams «Pururikas poiss». Illustreerinud Tony Ross, tõlkinud Maria Lepik. FOTO: Kirjastus Tänapäev

3. David Walliams «Pururikas poiss»

Illustreerinud Tony Ross

tõlkinud Maria Lepik

Kirjastus Tänapäev

2018

Oled sa kunagi mõelnud, mis tunne see oleks, kui sul oleks palju-palju raha? Kohe nii palju, et saad endale lubada kõike, mida hing vähegi ihaldab?

Joe Spud ei pea seda ette kujutama. Ta on 12-aastane ja naeruväärselt rikas. Tal on 500 paari Nike’i tosse, snuukrilaud, kõik maailma arvutimängud jne jne. Seda kõike seepärast, et tema isa on leiutanud parima kempsupaberi kogu maailmas – Kargekanni –, mis toob üsna kenasti sisse.

Kuigi Joe saab endale lubada kõike, on ometi midagi, mida tal pole ja mida kahjuks ka raha eest osta ei saa. Joe on aga mitte ainult rikas, vaid ka küllalt nupukas poiss, et tekkinud olukord lahendada.

Stefanie Taschinski «Caspar ja Unustuse meister». Tõlkinud Piret Pääsuke, illustreerinud Cornelia Haas. FOTO: Kirjastus Pegasus

4. Stefanie Taschinski «Caspar ja Unustuse meister»

Tõlkinud Piret Pääsuke

Illustreerinud Cornelia Haas

Kirjastus Pegasus

2018

Uusaastaööl kaob müstilisel kombel Caspari noorem vend Till. Ja mis veel kummalisem, poiste nukunäitlejatest vanemad ei näi Tilli üldse mäletavat. Ainult Casparil on Till meeles.

Venda otsides saavad alguse tormilised sündmused, mis viivad Caspari kokku Unustuse Meistriga, kes lapsi nende kodudest röövib, neid senist elu unustama paneb ning endale allutab.