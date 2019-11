«Rose on kadunud» on kaunilt kirjutatud lugu ebaõiglusest, armastusest ja eneseotsingutest kahe identiteedi vahel. Ühtlasi heidetakse pilk möödunud sajandil Ameerikasse rännanud soomlaste elule ja tuuakse lugeja ette killuke Ameerika põlisrahvastele osaks saanud ebainimlikkusest.

Kettu romaanides on alati olnud esiplaanil suured teemad ja dramaatilised sündmused ning vähemaga ei lepi ta ka seekord: ebaõiglus, rassism ning julgus kurjuse vastu välja astuda, aga samavõrd ka armastus, mis on kõige ilusam ja kõige hirmutavam asi maailmas.

«Rose on kadunud» on jõuline ja värvikas lugu naisest, kes on valmis muutuma hundiks, et päästa oma tütar ning tütrest, kes otsib iseennast ja tõde oma kadunud ema kohta.