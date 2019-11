Aigi Viira pani kirja Joel Juhti tantsukooli saamise loo

Kuid see kõik ei ole tulnud sugugi lihtsalt. «Loodan, et minu käänuline teekond inspireerib inimesi rohkem oma mina-parandamise poole püüdlema. Ma ei pea end kõige paremaks, osavamaks ja ilusamaks, kuid arvan, et me peaksime alati, kõigest hoolimata, püüdma edasi liikuda ning olema tänulikud selle eest, mis meile on juba antud,» ütleb Juht.

Raamat on mõeldud kõigile, kel vaja motivatsiooni, et rasketest oludest välja tulla ja ka lapsevanematele, kel on probleemsed lapsed, et neid aidata. Joel on jutustanud oma loo just selleks, et läbi kogetud õppetundide näidata noortele, et kõik on võimalik ka siis kui keegi sinusse ei usu – oluline on, et sa ise usuksid ja töötaksid oma unistuste nimel.