Ilmus sissevaade maailma kõige kummalisema ja tabamatuma türanni Kim Jong Uni ellu

Anna Fifield rekonstrueerib Kimi minevikku ja olevikku, abiks erakordne juurdepääs Kimile lähedastele allikatele, ning kasutab oma ainulaadset arusaamist selleks, et selgitada Kimi dünastia missiooni Põhja-Koreas. Arhailine pilt despootlikust perekonnavalitsusest sobib kokku peaaegu keskaegsete katsumustega, mida riik on Kimide võimu all kannatanud. Vähesed inimesed arvasid, et noor, läbiproovimata ja haiglaslik Šveitsis hariduse saanud korvpallifanaatik suudaks hoida koos riiki, mis oleks pidanud juba aastaid tagasi laiali lagunema. Kuid Kim Jong Un ei ole üksnes ellu jäänud, vaid olnud ka edukas, millele on kaasa aidanud Donald Trumpi heakskiit ja kõige veidram diplomaatiline sõbrasuhe.