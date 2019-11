2 raamatut, mille lugemist peab Bill Gates enda töötajatel vaat et kohustuslikuks

Hans Rosling, kelle teos «Faktitäius. Kümme põhjust, miks me maailmast valesti mõtleme – ja miks asjad on paremini, kui sa arvad» on ilmunud ka eesti keeles. FOTO: Stefan Nilsson

2. oktoobril kõneles Bill Gates Seattle’is Lakeside keskkoolis, kus ta kohtas Microsofti kaasloojat Paul Allenit. Oma kõnes ütles Gates, et ta peab kaht raamatut «üsna fundamentaalseks» kõigile, kes asuvad tööle kas Billi ja Melinda Gatesi fondis või Microsoftis. Need on Hans Roslingi «Faktitäius» («Factfulness») ja Steven Pinkeri «Meie loomuse paremad inglid» («The Better Angels of Our Nature»), vahendab CNBC.

Roslingi «Faktitäius» on Bill Gatesi üks lemmikraamatuid, sest selles käsitletakse just neid teemasid, mis on olulised ka Gatesi fondile. 2018. aastal kinkis ta tasuta e-raamatu kõigile USAs ülikooli lõpetanule. «Kuigi ma arvan, et seda peaksid kõik lugema, on selles eriti kasulikke sissevaateid igaühele, kes astuvad ülikoolist välja järgmisesse elufaasi,» põhjendas ta toona oma valikut.

Pinkeri «Meie loomuse paremad inglid» kohta on Gates oma blogis kirjutanud, et see pakub väga värsket perspektiivi, kuidas maailmas positiivseid tulemusi saavutada. 700-leheküljeline raamat on vägivallast, mida Gatesi selgitusel tuleb mõista, et seejärel paremat ühiskonda üles ehitada.

Raamatute lugemine on aga alles esimene samm. Pärast seda tuleks Gatesi sõnul osata ka vastata küsimustele ja mõelda, milliseid reaktsioone loetu tekitab. Nimelt on tema jaoks väga oluline, et töötajad oleksid õpihimulised. Uudishimulike ja laialdaste oskustega inimeste palkamine on eriti oluline fondi puhul, kus töötajaid ühendab soov pidevalt areneda ja juurde õppida.