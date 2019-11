Rahvusraamatukogus esitletakse esimest Eesti rahvusatlast ja avatakse aegade suurim kaardinäitus

Atlases on ligikaudu 500 ajaloolist ja tänapäevast kaarti, mis tutvustavad Eesti loodust, kultuuri, ajalugu ja eluolu. Kaardid on koondatud 36 teemapeatükiks, milles tutvustatakse muu hulgas Eesti piiri kujunemist, kliimat, eestlaste päritolu, haridust, rahvaluulet ja religiooni. «Eesti rahvusatlas on kahtlemata riigi esindusteos,» kommenteeris atlase koostaja Taavi Pae.