Indrek Hargla esitleb uut ajaloolist kriminaalromaani

Issanda Aasta 1433 sügisel tuleb Melchiori juurde Harju läänimees Hunold Metsentaken ja palub tema abi, et päästa süütu mees mõrvasüüdistusest. Melchior peab minema Toompeale, kuulsa rüütli Detmar von Wenthuseni majja, kus hiljuti on julmal kombel tapetud üks inimene ja Metsentaken on veendunud, et õige süüdlane on endiselt vabaduses ja elab selles majas rahulikult edasi. See on ohtlik ülesanne, kuid Melchior võtab selle vastu. Ta leiab peaegi, et Wenthuseni maja peidab endas palju saladusi ja üks nendest võib olla seotud kurikuulsa raamatuga, mille nimi on «Pilaatuse evangeelium». Mõrvar võib olla ükskõik kes mitmest väärikast inimesest, kes Wenthuseni majas elavad, ning Melchior on kistud aadlimeeste omavaheliste tülide keerisesse.