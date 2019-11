«USA parim rahategija» õpetab amatöörinvestoreid aktsiaturul proffidega võrreldavat kasumit teenima

Peter Lynch «Üks samm Wall Streetist ees». FOTO: Äripäev

Kui üldse keegi väärib tiitlit «USA parim rahategija», siis on selleks Peter Lynch. Üks tema kuulsamaid mantraid ütleb, et amatöörinvestoritel on täpselt sama suur võimalus noppida aktsiaturult kasumit kui professionaalidel. Veelgi enam, tegelikult on amatöörinvestoritel rida eeliseid nende ees, kes seda elukutseliselt teevad. Raamatus «Üks samm Wall Streetist ees» selgitab Lynch, millised need on ning kuidas need enda kasuks raha teenima panna.

Lynch on veendunud, et investeerimisvõimalused vaatavad meile absoluutselt kõikjalt vastu. Päevast päeva puutume me kokku toodete ja teenustega, mis võivad oodatust märksa kasulikumaks osutuda. Ja just siin peitubki amatööriinvestorite üks vaieldamatu eelis – vabadus ning paindlikkus reageerida veel enne kui suured ninad jaole saavad.

Aktsiaturgudel mägesid liigutanud Lynch väidab, et edukaks investeerimiseks pole sugugi vaja «moodne» olla. Ta nendib, et tegelikult on paljud suure kaliibriga investorid parajad tehnoloogiapelgurid. Nende edu peitub hoopis selles, et nad ei oma kunagi seda, millest nad aru ei saa. Ka vanameister ise on panustanud üksnes nendesse aktsiatesse, mille valiku aluseks on olnud iidsed fundamentaalnäitajad. Ja sama loogikat soovitab ta ka amatöörinvestoritel jälgida.

Lynch lubab, et kui ignoreerida turu kõikumisi ning lõputuid spekulatsioone, saab investori kannatlikkus pikemas perspektiivis heldelt tasutud. Sestap ongi ta otsustanud ajutise ja ettearvamatu loomuga kiirtulust loobuda ning keskenduda üksnes nendele aktsiatele, mille edulugu rullub lahti kolme kuni kümne aastaga. Just see strateegia on tema edu pant.