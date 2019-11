Krista Aru esitleb Jaan Tõnissonist kirjutatud mahukat monograafiat

Autor on raamatu sissejuhatuses kirjutanud: «Jaan Tõnisson (1868–1941?) oli ajakirjanik, ajalehe Postimees omanik ja väljaandja. Jaan Tõnisson oli Maanõukogu, Asutava Kogu, I–V Riigikogu liige. Kaks korda oli ta Riigikogu esimees ja kahes valitsuses oli ta välisminister. Neljal korral juhtis Jaan Tõnisson Eesti Vabariigi valitsust ja oli riigivanem. Ta oli vannutatud advokaat ja Tartu ülikooli professor. Tal oli palju ameteid ja veel rohkem vabatahtlikult võetud seltskondlikke kohustusi. Tõnisson oli rahva juht ja oli riigimees. Kuid kõikide nende ametite ja kohustuste kõrval oli Jaan Tõnisson kõigepealt inimene, oli armastav pereisa ja truu kaaslane.» Kõik loetletud tegevusvaldkonnad ning ka peategelase isiklik elu leiavad raamatus tasakaalustatud käsitlemist. Ei ole kahtlust, et kõneksolev monograafia on maiuspala kõigile ajaloohuvilistele lugejatele.