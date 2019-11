Vangistatud kirjanike päeval tuletatakse meelde neid, kelle sõna ei ole vaba

Igal aastal 15. novembril on vangistatud kirjanike päev, mida peetakse alates 1981. aastast. Päeva eesmärgiks on tunnustada ja toetada kirjanikke, kelle sõnavabadust on piiratud ja kelle inimõigusi on rikutud. Ühtlasi mälestatakse neid kirjanikke, kes on oma sõnajulguse tõttu hukka saanud. PEN andmetel on ainuüksi 2007. ja 2008. aasta vahel surma saanud vähemalt 39 kirjanikku, kelle surma asjaolud on seotud elukutsega.