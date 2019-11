Mart Kadastik pani raamatusse «Valitud naised» lood, mis on ka päriselt juhtunud

Kirjastus hea Lugu andis teada, et trükist on tulnud Mart Kadastiku «Valitud naised». See on raamat, kus autor konkreetsete lugude näitel arutleb meeste ja naiste suhete üle. Kõik kirjeldatud lood on autoriga tegelikkuses ka juhtunud. Suur osa tekstidest on ilmunud ajakirja «Eesti Naine» autoriveerus, aga mitte kõik. Raamatu illustratsioonidena on kasutatud Anna Litvinova imekauneid maale.