Doktoritöö uuris malemängu fenomeni vene kirjanduses

Dorvingu sõnul näitas tekstide analüüs, et kangelaste võrdlemisel ratsuga on tahetud näidata tema võõristust ümbritseva ühiskonna suhtes. «Ei ole juhus, et sellised tegelaskujud on kõige sagedamini petturid, seiklejad või intelligendid, kuid samal ajal peavad neist paljud ennast tõeotsijateks,» selgitab autor.

Dorving lisab, et ratsuga on tihedalt seotud ka deemonlik motiiv, vene folklooris on nimelt ratsu enamasti deemonliku olemuse sümbol. «Irratsionaalne komponent tekib sellest, et malemäng on paljude kombinatsioonide tõttu peaaegu ettearvamatu. See muudab selle sarnaseks kaootiliste hasartmängudega, kus kaos on deemonlikkuse märk.» Ülejäänud malendite semantika ei erine Dorvingu kinnitusel aga palju sellest, mis on Euroopa kirjanduses.