Festival Hullunud Tartu toimub juba kümnendat korda

Prohvet Mani jutlustas, et maailm koosneb kahest algest, mis teineteisega pidevalt sõjaväljal kohtuvad. Konflikt on maailmakorda sisse kirjutatud ja õndsad on need, kes sellest tugevamaks saades väljuvad. Heas kirjanduses on alati konflikti – sõnade, tegelaste, vormide ja kujundite vahelist pinget. Konflikt võib olla sisemine, geograafiline, inimeste, loomade ja masinate vahel. Konflikt tuleb siis kui mets kukub ja luuletaja haarab sule järgi, tuleb siis kui armastus kängub ja sõnad pressivad välja. Heli on konfliktis valgusega, suhu maitset toovad värvid konfliktis rõvesärava ekraaniga. Konflikt on loov alge, on purustav lõppsõna. Corruptio optimi qua est pessima!