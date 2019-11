Ilmus Mihkel Tiksi elulooline romaan Krimmist, mis saavutas Tänapäeva romaanivõistlusel teise koha

Mihkel Tiksi romaan on autobiograafiline ilukirjandus uude eluetappi jõudnud mehe elust ja mõtetest, mille taustaks on sündmused Krimmis. Romaan kõneleb elust, rõõmudest ja raskustest, mida on autorile pakkunud Krimm. See on mõtteline järg tema eelmistele ta enda elu kujutavatele romaanidele.