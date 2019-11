Raamatuportaali viktoriin: proovi, kas saaksid eesti keele maja kontrolltööga hakkama

Tänavu avati eesti keele majad Tallinnas ja Narvas. Eesti keele maja on koht, mis on avatud kõigile, kes soovivad õppida või lihtsalt praktiseerida eesti keelt. Majades toimuvad keelekohvikud, tandemõpped ja muud huvitavad eesti keele õppimise kursused. Eesti keele majal on ka oma kontrolltöö ning nüüd on ka meie lugejatel võimalus oma eesti keele oskused proovile panna.