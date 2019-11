Paabeli Torni tõlkeauhinna laureaadid on selgunud

Žüriiliikme Anti Saare sõnul on Toon Tellegeni «Kõik on olemas» mitmes mõttes erakordne raamat. «See on kirjutatud lastele, kuid võtab paiguti oma sügavusega kõhedaks ka täiskasvanud lugeja. See koosneb õpetlikest loomalugudest, mis on aga nii pealetükkimatud ja diskreetsed, et näiteks valmidega ei annaks neid kuidagi võrrelda. See on kokkuvõttes nukker, aga üksikasjus kohutavalt naljakas.» Samuti kiidab Saar head tõlget Vahur Aabramsilt ning Regina Lukk-Toompere imelisi illustratsioone.