Marilyn Kerro esitleb uut raamatut: aitan teil näha teie enda ja teid ümbritsevate inimeste sügavamat poolt

Samuti nendib ta: «Paljudel kipub olema arvamus, et võtan välja võlukepikese ja kõik probleemid on kadunud kui vits vette. Tegelikkuses olen ainult navigaator, kes näitab teed. Eluteid on mitmeid ja oleneb vaid meist endist, millise valime. Vastavalt sellele muutub ka reaalsus, milles elame.»

«Taassünd» räägib kõigest sellest, mille vastu inimesed on huvi tundnud. Kuid eelkõige räägib see headusest, armastusest ja usust iseenda mõtete ja tegude jõusse. «Minu käest küsitakse tihti, kas ma olen õnnelik inimene. Mis teeb mind õnnelikuks? Mis üldse on õnn? Usun, et vastata saab üksnes selle põhjal, mida hetkel tunned, seda vaadeldes ja tajudes,» usub Kerro. «Kirjutan raamatu viimaseid ridu, nautides vaikust, ühes käes kruus kuuma taimeteega, ja olen tänulik kõige eest, mis maailm on mulle kinkinud. See rahulolu ja harmoonia hetk ongi õnn, mida kogen just nüüd ja praegu.»