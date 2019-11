Ilmus raamat maailma tippu kuulunud Eesti motokrossisõitjast

Me kõik teame teda. Tema nimi on Leok, ta sõidab juba mitukümmend aastat motokrossi ja kasvatab kalu. Eestlaste teadvuses on kogu Leokite dünastia meespere üks ja sama Leok. Tegelikult on selles perekonnas neli põlvkonda mehi, kellest enamik on tegelenud motokrossiga ning jah, mõned neist kasvatavad ka kalu.