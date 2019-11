«Elada tuleks nii, et stress oleks teistel, kas pole? Parimad õpetajad leiate selleks Tenerifelt»

Ulla teavitas mind, et vähemasti üks reklaamidega tegelev büroo on Tenerifel olemas. Kahjuks ei osanud see inimene, kes talle sellest rääkis, anda ühtegi kontakti, küll aga olevat selle büroo nimi päris kindlasti A1 ja teada olla ka see, et see asuvat Valdés Centeris. Kas ma tean, kus on Valdés Center?

Järgnev konarlik keskustelu andis aimu, et seda oli siiski vähem veel kui «lidl» – nagu ikka –, aga õnneks saime me nii kaugele, et proua tegi mulle fonoluku lahti. Peale paari korda äraeksimist käänulistes koridorides leidsin õige koha üles. Ühe pimeda toapugerikuga kontoris oli üksainus naisterahvas, kes oli minu visiidi üle ilmselgelt üllatunud. Aga vaenulik või tõrjuv mitte. Ma rääkisin, lihtsamaid sõnu valides, et otsin seoses uue projektiga reklaamibüroost partnerit ja proua Ulla organisatsioonist CIT SUR arvas, et neist võiks mulle abi olla. Mulle jäi mulje, et pimedas toas istuv naine ei teadnud ei Ullat ega CIT SURi, ja küsisin selle igaks juhuks üle. Ta ei teadnud tõesti. Siis küsisin ma, kas nad on ikka reklaamibüroo, sest kõik see, mida ma nägin, ei meenutanud ühtegi reklaamibürood, kus ma elu jooksul käinud olin. Tõsi küll, minu senised kogemused Kanaari saarte asutusi ei hõlmanud ja kuni tänase hommikuni elasin ma teadmisega, et siin selliseid ei olegi. Arvuti oli neil küll laua peal olemas, aga see oli mingi Kolumbuse-eelne juust koos 13tollise monitoriga... Jaa, proua noogutas väärikalt ja ütles, et nad tõesti tegelevad reklaamidega. Ta kraamis välja ühe karbi, kust tõmbas pihuga erinevaid flaiereid ja ajaleheväljalõikeid, mis olid nähtavasti nende tööde näidised. Ja need kõik – viimne kui üks – olid tehtud Word Arti kasutades.