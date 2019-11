Betti Alverile pühendatud luulepäevadel käsitletakse Ave Alavainu loomingut

«Otsustasime seekord oma luulepäevadega just Avele kummarduse teha: ta on ka ise pikka aega kooliteatri juhendaja olnud ning oma trupiga korduvalt «Tähetunnil» osalenud. Tõsi, mitte viimasel ajal. Ave on kunagi kuulunud ka «Tähetunni» žüriisse ehk Akadeemiasse,» ütles Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahur.

Lavastaja meenutas, et Ave värvikas karakter lisas «Tähetunnile» ikka vürtsi. Tema punastest lehvivatest juustest ja erksatest rõivastest oli võimatu mööda vaadata ning tema häält oli kogu majas kuulda. Ehkki tervis Ave Alavainul praegu Jõgevale tulla ei luba, saab ta tänu tänapäevasele infotehnoloogiale siiski näha, mida kooliteatritrupid tema luulega laval teevad: Rakvere videomees Jaanus Lepp teeb luulepäevadest ülekande, mida saavad interneti vahendusel jälgida nii Ave kui ka kõik teised huvilised. Ave saadab luulepäevadel osalejatele ka omapoolse videotervituse. Posti teel läkitas ta aga Jõgevale päris suure koguse oma raamatuid, mida eriauhindadena välja jagada.

Kui mullusel «Tähetunnil» osales vaid 18 truppi, siis tänavu on neid tervelt üheksa võrra rohkem. Lianne Saage-Vahuri sõnul võib sellel olla mitu põhjust. Ühest küljest sõltub osalejate arv mingil määral sellest, kuivõrd välja pakutud autori(te) tekstid noori kõnetavad, teisalt meeldib Liannele uskuda, et gümnaasiumiastme luulepäevad hakkavad teatavast mõõnast üle saama ning noorte hinged ihkavad jälle ilu – igapäevaelus alatasa kogetavale madalusele vastukaaluks. Tõsi, tänavusele «Tähetunnile» polegi oodatud ainult gümnaasiumiastme, vaid 7.–12. klassi luulesõbrad.

«Juba mõnda aega võisime täheldada tendentsi, et «Tähetund» kahaneb osalejate arvu poolest ning põhikoolitruppidele mõeldud luulepäevad «Tuulelapsed“»kasvab. Et kahe sündmuse mastaape ühtlustada, otsustasimegi teha sellise uuenduse. Ka žürii on «Tuulelastel» alati hädas, sest esimese ja üheksanda klassi õpilaste etteasteid on raske omavahel võrrelda,» ütles Lianne Saage-Vahur ja lisas, et väga suurt hulka põhikoolitruppe «Tähetunnile» siiski ei tule.

Tulenevalt truppide suurest arvust on ajakava päris tihe: reedel vaadatakse ära 16 ja laupäeval 11 luuleetendust. Mõlema päeva programmi lõpetavad võõrustajad, st Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja: reedel astub gümnaasiumiastme trupp üles lavastusega «Legend» ja laupäeval 7.–9. klassi trupp lavastusega «Sõda ja rahu». Mõlemad on valminud Lianne Saage-Vahuri käe all.

Reede õhtusse mahuvad veel mõttehetk Betti Alveri pargis ja piduõhtu ansambliga MandoTrio, laupäeval saab kuulata Silver Jusilo kontserti. Mõlemal päeval pärast etendusi annab Akadeemia, millesse kuuluvad Leelo Tungal, Kersti Kreismann, Margot Visnap, Gerda Kordemets, Kristiina Oomer, Jaak Allik, Margus Mikomägi, Urmas Lennuk, Alo Kõrve, Märt Treier ja Viljar Pohhomov, juhendajatele tagasisidet. Jõgeva kultuurikeskuses saab aga lisaks lavastustele vaadata luulepäevadele pühendatud fotonäitust «Kareva ja Kaplinskiga luulelaineil», autoriteks Riina Mägi ja Anatoli Makarevitš.

Luulepäevi «Tähetund» korraldab MTÜ Tähetund koostöös Jõgeva kooliteatriga Liblikapüüdja ja Jõgeva põhikooliga.

XXVII LUULEPÄEVAD «TÄHETUND» JÕGEVAL

22. novembril

11.00 luulepäevade avamine kultuurikeskuses

11.30–19.15 luuleetendused kultuurikeskuses

19.30 mõttehetk Betti Alveri pargis

21.00 piduõhtu koolimajas ansambliga MandoTrio

23. novembril

10.00–14.25 luuleetendused kultuurikeskuses

16.00 Silver Jusilo kontsert kultuurikeskuses

17.00 luulepäevade lõpetamine kultuurikeskuses