Peagi selguvad Põlvepikuraamatu konkursi tulemused

Konkurss toimub igal teisel aastal ja on järjekorras juba seitsmes. Võistluse eesmärgiks on rikastada kuni 7-aastastele lastele mõeldud lugemisvara professionaalselt teostatud ja kõrgekvaliteediliste algupäraste pildiraamatutega. Ekspertidest koosnev žürii otsis huvitavaid käsikirju, mille terviklik idee, köitev tekst ja kvaliteetsed illustratsioonid pakuksid väikestele kirjandushuvilistele toredat lugemiselamust. Võitjad valiti 46 anonüümselt konkursile esitatud töö hulgast.

Kirjastuse Päike ja Pilv juhi ning žüriiliikme Katrin Reinmaa sõnul olid tänavusele konkursile saadetud tööd väga ühtlase tasemega. «Kuna tegemist on pildiraamatu konkursiga, siis sai eelkõige määravaks illustraatori käekiri ning kui hästi oli kunstnik tabanud teksti olemust ja kuidas ta lugu oma piltides jutustas. Rõõmustav on, et raamatupilte tehakse väga erinevates tehnikates ning valdav ei ole arvutigraafika. Lugude teemad olid nagu ikka seinast-seina - sõprus, kodu, pere, reisimine jne. Esile tuli looduse ja keskkonna teema,» täiendas žüriiliige Triin Soone.