Ilmus tõsielul põhinev plahvatuslik raamat Eesti-Vene narkoärist

Tundes narkoäri läbi ja lõhki, jõudis mees järeldusele, et uimastikaubandus selle organiseeritud kujul saab Venemaal, endise Nõukogude Liidu riikides ja sotsialismileeri maades eksisteerida ainult tänu politseile ja eriteenistustele endile. Peamine järeldus, mille Luhter enda jaoks tegi, oli see, et narkoäri kui süsteemi on üles ehitanud riigiametnikud ise – «komissarid». Inimestel kusagilt kõrvalt ehk «kaltsakatel» ei ole sealjuures võimalik rikkaks saada ega vanglaid vältida.