Kalamaja raamatukogu sai 90-aastaseks

«Raamatukogu teeb heaks raamatukoguks eelkõige raamatukoguhoidjad, kes suudavad olla vahendajaks raamatumaailma ja lugeja vahel. On oluline, et raamatukogusse leiaks tee nii need, kes lugema alles õpivad, kui koolilapsed, vanemad ja vanavanemad. Mul on hea meel, et Kalamaja raamatukogu on just selline tore tõmbekeskus Põhja-Tallinna jaoks,» ütles Järvelaid.