Maarja Kangro esitleb uut luulekogu «Tuul»

Selles raamatus leidub kõike, mida teie lüüriline või antilüüriline hing võib ihata: tuul, kõrtsikaklused, Balti kett ja Minerva öökullid, Tel Avivi gigolo'd ja kaputsiinide katakombid, külajoodik ja keskklass, Hiina turistid, laevahukk ja luuleklassiku kondid, veri ja kirg, vihane poliitluule ja imekaunis erootika. Siin on viiteid ja tsitaate maailmaklassikast, mille tabamata jäämine ei kahanda sugugi lugemiselamuse intensiivsust ega tekstide üldist arusaadavust. See on luule neile, kes muidu luulet ei loe, ja neile, kes on ses vallas tõelised Feinschmecker'id.