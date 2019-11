«Teen otsuse, et enne ma Antarktikast ei lahku, kui olen pingviini paitada saanud»

Eikellegimaa Antarktika on olnud üks mu unistuste sihtkohti siin planeedil. Esiteks on mind alati paelunud Antarktika puutumatu loodus, aga ka sealne põnev loomariik. Näiteks on selle kontinendi ümber loendatud kokku 75 miljonit pingviini ja ligi 500 tuhat erinevat liiki hiiglaslikke vaalasid. Aasta eest, mil Tiit Pruuli teatas oma sotsiaalmeedia postituses, et kavatseb nüüd Antarktikasse põrutada, kirjutasin sinna alla saatusliku kommentaari:

«Ühel päeval, Tiit, tulen ma Sinuga kaasa!»

Sõnadel on jõud, ma usun. Või nimetagem seda visualiseerimiseks. Aasta hiljem, kui David kutsus mind ümbermaailmareisi asemel Ladina-Ameerikat avastama, lausus ta selle maagilise paiga nime: Antarktika. Mina nõustun mistahes reisiga, kui selles on Antarktika.

Siis selgus, et Tiit Pruuli selleaastane grupp on juba täis ja meil tuleb ekspeditsioonilaeva pääse osta ameeriklaste ettevõttelt. Seejärel võttis ühendust aga Tiit teatega, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab, ning varsti liideti meid eestlaste reisiseltskonna juurde.

Kertu Jukkum «Unistuste seiklus Ladina-Ameerikas». FOTO: Postimees Kirjastus

Grupis on kokku 13 inimest ja selle juhiks viiskümmend aastat tagasi Antarktikas nõukogude uurimisjaamas töötanud geoloog Andres Tarand. Nüüd ei läinud kaua, kui Davidi sõber Ipp sattus veiniklaasi taga meie plaanist kuuldes vaimustusse ja lubas oma uue pruudi Mašaga kaasa tulla. Veel veidi veini ja panime samal ööl Pruuli assistendile kirja teele. Hommikuks oli ekspeditsioonilaeval leiduv viimane vaba kajut broneeritud ja plaan kindel temalgi.

*

Täna on 17. veebruar ja algab Antarktika ekspeditsioon. Ekspeditsioonilaevale Plancius jõuame täpselt viimasel minutil, mil meeskonnajuht ja teisedki teenindajad on tervituseks uksel. Tegemist on Hollandi firmale kuuluva endise sõjalaevaga, mis on ümber ehitatud polaartingimustes sobilikuks kruiisilaevaks ja mahutab 126 inimest. Antarktikat külastades on väikeste laevade suureks eeliseks see, et need pääsevad enamatesse paikadesse randuma. Pealegi kehtib Antarktikas saja inimese reegel, mis tähendab, et korraga ei tohi rohkem inimesi maale minna. Suure kruiisilaeva puhul võib juhtuda, et maale üleüldse ei saagi.

Oleme hea valiku teinud, õigemini tegi selle Tiit Pruuli ja tema meeskond. Laev on kena ja arvestatavate mugavustega. Meie jaoks on viimasel ehk kuuendal korrusel asuv kolme aknaga kajut. Pärast seiklusrikkaid ja mis seal salata, väsitavaid kuid, on alanud viimaks päris puhkus. Saame oma üüratud kotid avada teadmisega, et hommiku saabudes ei tulegi neid jälle kiiruga kokku pakkida. Samuti ei pea enam pead vaevama, kuhu edasi liikuda. Kõik on meie eest planeeritud ja korraldatud. Ja sooja veega dušš on kogu aeg kasutada, isegi juuksepalsam on olemas.