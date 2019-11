Tänavusel loodusfoto aastaraamatul on neli erinevat kaanekujundust

Albumisse on kogutud Eesti suurima fotovõistluse Looduse Aasta Foto 2019 tunnustatud tööd. Traditsiooniline fotovõistlus toimus tänavu 19. korda. Konkursi eripäraks on see, et võistlevad täiskasvanute kõrval ka noored ja lapsed. Tänavu oli osalejaid 490, kes saatsid kokku 4130 fotot. Kolmandat aastat olid võistlusel eraldi kategoorias ka liikuvad looduspildid, mida laekus 23 autorilt kokku 42. Parimaid neist on võimalik vaadata siin.