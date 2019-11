Meetod, mis aitab lapsevanemat uudishimuliku ja vastutustundliku inimese kasvatamisel

Endiselt meeldib mulle õppida neilt ligi tuhandelt väikelapselt ja vanemalt, keda ma aastate jooksul tunde andes kohanud olen. Olen osalenud positiivse distsipliini õpetajakoolitusel ja õppinud vägivallatut suhtlemist. Lisaks olen õppinud omaenda lastelt, kes on vahepeal teismeliseks sirgunud.

Soovin õpitut teiega jagada. Soovin tõlkida Montessori tarkused lihtsasse keelde, mis on hõlpsasti mõistetav ning mida te saate ise oma kodus kasutada. Seda raamatut kätte võttes olete astunud sammu selle suunas, et leida oma väikelapsega suhtlemiseks mingi teine viis, sõltumata sellest, kas teie laps käib Montessori lasteaias või mitte.

Te saate vahendid oma lapsega koos töötamiseks, tema juhendamiseks ja toetamiseks eriti siis, kui miski talle raskusi valmistab. Õpite oma kodu sättima selliselt, et vabaneda kaosest ja tuua pereellu pisut rahu, ning looma oma lapsele jah-ala, kus tal on vabadus avastada. Saate ka teada, kuidas valmistada kodus ette Montessori tegevusi, mis sobivad just väikelastele.