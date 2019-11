Sulev Vedler esitleb raamatut, mis paljastab, kuidas Eestist sai Põhjamaa pankade rahapesula

«KAVA Kirjastusel tuli aasta tagasi idee, et oleks vaja kirjutada raamat rahapesust. Võtsime ühendust ajakirjanik Sulev Vedleriga ja pakkusime talle selle mõtte välja. Sulev haaras ideest kinni ja tulemus on 28. novembrist lugejatele kättesaadav,» tutvustavad kirjastuse juhatusse kuuluvad Kalle Muuli ja Valdo Randpere valminud raamatut.

Sulev Vedler on hea sulega ja haaravalt kirja pannud raamatu, mille võib tinglikult jagada kaheks. Esimeses pooles kirjeldab autor ajaloolist ja geograafilist tausta Eesti sattumisele rahapesuhuviliste radarile. Ehk nagu kirjeldasid Eesti panku 90ndatel vene ärimehed: «meile meeldib neid panku kasutada, sest nad on kindlad nagu «šveitsarskaja», salajased nagu «ofšornaja» ja lähedased nagu «peterburskaja».

Meie ajalugu koos meie muutumisega üheks osaks põhjamaade rahandusmaailmast lõidki tegelikult eeldused ühest küljest ulatuslikuks äritegevuseks Venemaaga, aga teisest küljest tekkisid sellest ka ahvatlused kuritarvitusteks. Raamat annab hea ülevaate sellest, miks ja kuidas kahtlased rahavood said meie pankadest läbi käia, milline roll oli selles nende emapankadel, milline roll kohalikel juhtidel.

Teine osa raamatust kirjeldabki väga detailirohkelt ning ülevaatlikult seda, mis toimus Danske ja Swedbanki Eesti kontorites. Lehekülgede kaupa on kirja saanud kogum plahvatuslikku materjali, mis mitmed lähiajaloo sündmused hoopis uut moodi lahti mõtestab.

Raamat on dokumentaalne, aga samas loetav kui krimiromaan. «Kahtlemata on tegemist on väga haarava ja põneva raamatuga - kui lugema hakkad, siis enne lõppu pidama ei saa,» lubab kirjastus.