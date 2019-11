Ira Lember oktoloogiaks muutunud romaanitsüklist: see on nüüd ikka tõesti viimane!

Ja viiest romaanist koosnev pentaloogia oligi muutunud kuuest romaanist koosnevaks heksaloogiaks. Sarja esimese romaani «Enne äikest» järel ilmusid Canopuse väljaandel üksteise järel kordustrükis ja kõvakaanelisena romaanid «Äike» (2008), «Pärast äikest» (2008), «Välgust tabatud» (2009), «Varjud» (2009) ja «Varjude allee» (2010). Mõtlesime välja ka ühise pealkirja kogu romaanitsüklile – selleks sai «Äikese varjud».

Ira Lember: «Aga armsaks saanud tegelaskujud ei lasknud mind ikka lahti, ka pöördusid paljud lugejad minu poole, et tahaks teada saada, mis siis ikka edasi sai... ja nii kirjutasingi sarja lõpetuseks veel ühe raamatu, mis kandis sama pealkirja nagu kogu romaanitsükkel – «Äikese varjud». Romaan ilmus aastal 2012, muutes kogu sarja seitsmest raamatust koosnevaks septaloogiaks. See on nüüd küll viimane raamat selles sarjas, olin otsustanud kindlalt.»

Romaan «Äikese varjud» viib lugeja tagasi aega, millest tänaseks on möödunud täpselt kolmkümmend aastat, aega, mil Berliini müüri langemine pani alguse sündmuste ahelale, mis viisid lõppkokkuvõttes ka Eesti vabanemisele Nõukogude okupatsioonist. Ja just Berliini müüri purustamisel viibki saatus kokku Ida-Saksamaale turismireisile sõitnud Luule ja Greta oma Lääne-Berliinis elavate sugulastega.

Aga... inimene teeb plaane, Jumal muigab. Ja seitse aastat pärast eelmise raamatu ilmumist ootab lugejate hinnangut sarja kaheksas raamat «Saladuste varjud». Romaanitsükkel on muutunud oktoloogiaks. Käes on aasta 1992, Eesti on taas vabaks saanud. Uue romaani tegevus toimub paralleelselt nii Berliinis, kus elab neljast õest veel ainsana elus olev Alla kui ka Eestis. Alla tunneb ennast suguvõsa tõelise matriarhina ning käitub ka sellele vastavalt, järgides tahtmatult varem selles rollis tema enda kriitikat pälvinud õde Ollit. Kuidas aga Alla Saksamaale sattus?

...Kui Alla sakslaste ajal tutvus Hans Langeleiniga, kes teda teatris imetlemas käis, siis oli see kõik juba ette määratud. Nii arvas Alla hiljem tagantjärele tarkusega. Ja kui nende tutvus läks kuumemaks ja kaugemale, siis ei saanud keegi enam kätt ette panna. Siis juhtus see, mis juhtuma pidi. Alla jäi rasedaks. Juhtus see, mida ta aastaid oli palunud, juhtus küll hiljem, aga juhtus, Jumala veskid jahvatavad aeglaselt.

Kui see kõik oleks ka Jumala silmis patt olnud, siis poleks ta ju viinud neid Hansiga uuesti kokku. Kui Hansil tuli Nõukogude Liidus mingeid ametiasju ajada, siis ajas ta neid nii, et sai ka Tallinna väisata. Ja kui nad Allaga uuesti kohtusid, oli Hansi armastus tema vastu endiselt suur. Ja kui ta veel oma tütart nägi, siis oli nende saatus otsustatud...

