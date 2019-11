Tene Laul kutsub äsja ilmunud raamatu «Tähtkujude salapära» esitlusele

Raamatu autor Tene Laul on spirituaalne teejuht ja selgeltnägija ning Tallinnas ja Kuressaares asuvate populaarsete La Tene esoteerikabutiikide ja e-poe www.latene.ee asutaja. Ta on oma tervendustööga ja kodulehel ilmunud arvukate silmiavavate artiklitega abistanud kümneid tuhandeid inimesi ja juhatanud neid õigele teele.

Raamatusse on Tene pannud on hinge ja südame, soovides, et meil kõigil oleks võimalus iseennast paremini mõista. «Tähtkujude salapära» avab senisest veelgi põhjalikumalt 12 põhitähtkuju ja 12 üleminekusodiaagi müstilise maailma, jagades Sulle inspiratsiooni ja teadmisi, et mõista paremini nii iseennast kui ka oma lähedasi ning aktsepteerida kõiki just sellistena, nagu nad on.