Hannes Võrno: Tallinna TV oli nagu pornoajakiri, mida paljud vaatasid, kuid mille vaatamist seltskonnas ei peetud heaks tooniks

«Kallid sõbrad, täna saan öelda: televisioon – minu suur armastus – on otsustanud, et viimane sõna jääb alati temale. Üksnes telesaade «Kahvel», mida vedasin koos Kiur Aarmaga, lõppes suurejoonelise ilutulestiku, muusikalise lõppakordi ja tänusõnadega. Kõik muud saated on lõppenud teadmatusega ja just teadmatusest saabki teleinimesel ühel hetkel villand,» tutvustab autor uut teost.