Merit Raju esitleb jutukogu julgusest elada oma reeglite järgi

«Vaba ja metsik on minu looduslähedane eluviis tänapäevases linnas ja südame järgi tehtud valikud elu olulisemates valdkondades. Ja elurõõm ja elujanu, mis just neist valikutest jõudu saavad,» ütleb Merit oma raamatu tutvustuseks.

Värskes mahukas kõvakaanelises raamatus on 100 lühilugu, mida saab lugeda ka iseseisva tervikuna ehk avades raamatu mistahes kohast. Meeleolu loovad kaunid fotod Ruudu Rahumaru ja Elen Schnuri kaamerasilmadest.

«Seekord andsin raamatu välja ilma kirjastaja abita, sest lood, mida jagan, on väga isiklikud,» tunnistab autor. «Ja sulle annab see võimaluse soetada raamat vähemalt kolmandiku võrra soodsamalt, kui ta muidu oleks! Lisaks saad raamatu soetanuna kingituseks kaasa e-kursuse, kuna raamat on pigem mõtlema ja tundma panev, aga e-kursus täis praktilisi näpunäiteid.»