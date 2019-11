Eestisse tuleb menuraamatu «Rännak» autor Brandon Bays

Seminar on mõeldud kõigile: igas vanuses inimesele, kes alles avastab enesearengu meetodeid, kui ka juba neile kes on pikalt enesearenguteel olnud. «Rännakumeetod sobib väga hästi inimestele, kellel on depressioon, ärevus, elurõõmutus, motivatsioonipuudus, samuti aitab see meetod lahendada füüsiliste põhjuste emotsionaalseid tagamaid, mille tulemusel võib ka haigus taanduda,» ütles korraldaja Irene Kaljuste. «See seminar on oluline, sest annab oskuse paremini toime tulla paratamatute eluväljakutsetega ja oma emotsioone elutervelt kogeda, ilma neid alla surumata. Seminaril koged, kuidas minevikutraumad, mida alateadvuses kaasas kanname ja emotsionaalset sulgumised põhjustavad, lahustuvad.»

«Brandon on väga võimas naine. Ta on Eestis korduvalt käinud ja kuna huvi just tema tuleku vastu on endiselt suur, siis kutsusimegi ta uuesti. Minu isiklik kogemus on see, et tema läbiviidavad seminarid on väga eriline kogemus. Ta loob saalis võimsa tervendava ruumi, mis aitab vabastada kõike seda mida me soovime endas muuta ja mida me enam ei vaja. See omakorda loob tohutult palju ruumi kergusele ja positiivsusele,» selgitas Kaljuste.