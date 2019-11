Paavo Matsin esitleb romaanivõistluse võiduteost «Kongo tango»

Eesti Kirjanike Liidu 2019. aasta romaanivõistluse võiduteose on välja andnud kirjastus Lepp ja Nagel ning illustreerinud Ramo Teder. Esitlusest võtab osa ka muusik ja laulja Kristjan Kannuke.

Romaan «Kongo tango» on maagilise realismi võtmes kirjutatud teos – moodne lugu, mis võib just praegu kuskil õmblustest ragisevas Euroopas aset leida.

Romaani keskmes on ronkinimesed, kes põgenevad Londoni Toweri kindlusest viies lugeja endaga kaasa Brüsselisse, Prahasse, Budapesti, Kairosse ja Kongosse. Romaanil on mitu müstilist allhoovust: raamatus ärkavad üles üleloomulikud olendid ja vanad legendid, mis on eurooplaste kollektiivsest alateadvusest ikka ja jälle esile kerkinud.