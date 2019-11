Ilmunud on erootiline ja avameelne päevikuformaadis romaan «Henry ja June»

Teos käsitleb üht aastat (1931 – 1932) Anaïs Nini elust, mil ta armub kirjanik Henry Milleri loomingusse ja tema naise June’i rabavasse ilusse. Kui June lahkub Pariisist ja suundub New Yorki, saab alguse Henry ja Anaïs’i tormiline armuafäär, mis viib küll seksuaalse ja moraalse vabanemiseni, kuid selle avalikuks tulek võib ohtu seada mõlema osalise abielud. Võideldes enda südametunnistuse ja moraalinormidega, domineerib Anaïs Nini peas vaid üks mõte – mis saab siis, kui June naaseb? See on lugu ühe naise seksuaalsest ärkamisest ja intiimsetest naudingutest, tabudest vabanemisest ja mitme osapoolega armusuhete vahel lõksus olemise valust.