Kasvamine julmal kümnendil: koolilaste rahutused, raamatute hävitamine, kaaslaste kadumine...

Koos uue kooliaastaga algas Teine maailmasõda. Peagi tulid baaside leping ja Nõukogude väed. Eesti kaotas sõltumatuse. Asjaosaliste otsuseid ajendasid nii võimujanu kui ka naiivne usk. Millesse? Küllap oli usk igaühel erinev. Võimu ahvatlusele on aga alati olnud raske vastu seista. Muuseumi-kogudest pärit piltidel on Johannes Vares-Barbarus ja Nigol Andresen 1940. aasta augustis hotelli katuselt Moskva vaateid nautimas; tribüünil on kaks Vladimirit – admiral Tributs ja nõunik Botškarjov–; saatkonna rõdul aga Andrei Ždanov; Nikolai Karotamme portreed kannavad kehakultuurlased veel oma õlgadel; üsna varsti peab aga parimais aastais Johannes Käbin kõnet Kuressaare Kingissepaks ümbernimetamise puhul.

Neist asjust on palju kirjutatud. Mida uut annab lugejale Ene Hioni raamat? «Julma kümnendi…» kõige mõjusamad peatükid on need, kus ta vaatab olnut teismelise pilguga. Kadriorus, nüüdses Vilde muuseumis elades ilmunud on ta koos vend Jaaguga klaveri tagant piilunud Nõukogude Liidu saatkonna nõunikku Vladimir Botškarjovi ning kuulanud oma isa esituses ja ema Helmi klaverisaatel vürst Igori aariat Aleksandr Borodini samanimelisest ooperist. Tšeljabinskis on Eestist tulnud koolilastel suurepärased õpetajad Melanie ja Johannes Seilenthal. Lugeda sai ainult nelja eestikeelset raamatut, mis evakueerituil kaasas: Tuglase «Ühe Norra reisi kroonikat», Semperi «Armukadedust», Jakobsoni «Vaeste-Patuste alevit» ja Tolstoi «Sõda ja rahu». Vene koolide jaoks välja antud saksakeelsest aabitsast jäi igaveseks meelde selline jutuke: Lapsed tulid maalt Kremlisse Lenini juurde. «Kuidas teil läheb?» küsib Lenin. «Hästi, seltsimees Lenin,» vastavad lapsed. «Meie külas võeti kulakud kinni.» «Hästi,» vastab Lenin ja küsib: «Mis nendega tehti?» «Ära tapeti,» vastavad lapsed rõõmsalt. «Nii peabki,» ütleb Lenin rahulolevalt.