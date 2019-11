Marge Pärnits esitleb uut luulekogu «Sinine värv on otsas»

Kirjanik Urmas Vadi on ilmunud luulekogu tagumise kaane jaoks kirjutanud, et tegelikult sinine värv otsas ei ole. «Igalühel on midagi sinist, kas siis sinine kampsun või sall, sinised spinell-kõrvarõngad, mõned esmaspäevad on sinised, taevas on sinine, elevandid on sinised, on ka neid, kes lähevad külmast siniseks, Kieślowskil on film «Sinine», Margel on oma sinine. Jah, värvid sobivad talle!» kinnitab Vadi.