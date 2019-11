Kuidas aitavad probiootikumid stressi, ärevust ja meeleoluprobleeme parandada?

Martie Whittekin «Tervise taastamine probiootikumide abil». FOTO: Raamat

Äsja eesti keeles ilmunud Martie Whittekini raamat «Tervise taastamine probiootikumide abil» jaguneb kaheks osaks. Esimeses osas selgitatakse, mis on inimese kehafloora ja kuidas see soolestikus tegutseb. Vaatluse all on ka see, millest bakterite kogukond koosneb. Erilist tähelepanu pööratakse halbade ja heade bakterite looduslikule tasakaalule. Põhjalikult käsitletakse seda, kuidas bakterite kogukond võib kehva toidu, toksilise keskkonna või erinevate ravimite tõttu tasakaalust välja minna ja tervisele negatiivseid tagajärgi põhjustada. Seejärel tuleb juttu võimalustest, kuidas tasakaal turvaliselt ja tõhusalt taastada. Tähtsat rolli mängivad siinjuures probiootikumid – head bakterid, mis on saadaval toidulisanditena.

Teises osas kirjeldatakse levinumaid tervisehädasid, mis võivad bakterite tasakaalu häirumise tõttu tekkida. Iga terviseprobleemi juures vaadeldakse nii tavapäraseid ravimeetodeid kui ka seda, mil moel probiootikumidest abi võiks olla. Samuti leiab praktilist teavet ja nõuandeid, mis aitavad langetada enda tervise huvides kõige paremaid otsuseid.

Avaldame raamatust katkendi.

Meeleoluhäired ja stress

Teises peatükis käsitlesime depressiooni, skisofreenia ja Alzheimeri tõvega seotud vaimse tervise probleeme. Siinne alapeatükk on pühendatud rohkem erinevatele meeleolukõikumisele, stressile ja keskendumisraskustele.

Tavaravi

Kuna peavoolu meditsiini arsenalis ei ole nende kergete kaebuste vastu häid vahendeid, kirjutatakse ka nende puhul sageli välja antidepressante ja ärevusvastaseid ravimeid, olgugi et need on näidustatud pigem raskematel juhtudel ning liiatigi on paljud uuringud näidanud, et psühhoteraapia toimib paremini ja selle mõju kestab kauem.

Funktsionaalne vaatenurk

Pigem tuleks tuvastada põhjus ja sellega seotud probleemid lahendada. Probleemid meeleolu ja ajutalitlusega võivad tekkida ka paljude ravimite kõrvaltoimete tõttu. Samuti võivad neid põhjustada mitmesugused haiguslikud seisundid:

Hormonaalse tasakaalu häired: igakuised masendus- ja tujukushood Kõhukinnisus: tuttav «ma ei suuda mõelda» tunne Maksahaigus: hepaatiline entsefalopaatia Pärmseene vohamine: ärritunud olek Toitainete puudus: vitamiin B₆ puudus põhjustab segadusseisundit või PMS- sündroomi ning aneemia ja vitamiin B₁₂ puudus võivad põhjustada mäluhäireid Toksiinid: näiteks «kemo- aju» (chemo brain; keemiaravijärgsed kognitiivsed häired- tlk.) Unehäired: ärrituvus ja elurõõmu kadumine Veresuhkru kõikumine: ärevus enne sööki

Kuidas probiootikumid aitavad?

Leheküljel 28 mainisin autismiga seoses seda, kui tähtsat rolli etendab floora vere- aju barjääri terviklikkuse säilitamisel. Kui barjäär on auklik, siis pääsevad mitmesugused meeleolu mõjutavad ained verest ajju. Samuti oleme vaadanud seda, kuidas probiootikumid eelmises alalõigus loetletud probleemide puhul aitavad. Nii näiteks on leitud, et depressiooni ja meeleoluprobleemide juures on üheks teguriks põletik. Terve ja tugev mikrobioom vähendab põletikku ning aitab ühtlasi tagada virgatsainete optimaalset tasakaalu.