Arvustus. Praktiline hullumeelsus algajatele

Kui soovida leida sellele teosele mingi alapealkiri ja eesmärk, siis selleks võiks ehk olla «Praktiline hullumeelsus algajatele». Ja seejuures on ilmselge, et Pärnits saab suurepäraselt aru paranoiast ja mõistuse pahupooltest, ent arusaamatuks jääb, miks on vaja lugejat lehekülg lehekülje järel läbi selle hullumeelsuse vedada, eriti kui teosest kooruv puänt – «osa inimesi on võimetega ja neid saab relvadena kasutada!» – ei ole teab mis originaalne ei kirjanduses, ulmekirjanduses ega elus endas…

Pärnits vs. Pärnits

Pärast esmast läbilugemist viskasin raamatu pahaselt kõrvale ning unustasin paariks nädalaks selle olemasolu. Kui raamat teist korda näppu jäi, olin seda juba seedinud, tunduvalt paremas tujus ning taustaks kõlasid Hossein Alizadeh’ nukrad sitariviisid – see kõik viis mind ehk õigemasse meeleollu. Kui unustada ära asjaolu, et teksti osad võiksid olla omavahel seotud, ning käsitleda teksti lihtsalt episoodide koguna, siis meenutab «Must mägi» nii stiililt kui ka temaatikalt Pärnitsa jutukogu «Näiv on jääv» (2006). Hulluks minemine, reaalsuse ebareaalsus, sürrealism, unenäod, maailmadevahelised piirid ja muu säärane. Jutukoguna oleks teos kindlasti paremini töötanud ja võimaldanud kõiki osi eraldi vaadata ja vaadelda. Teose esitamine romaanina sunnib lugejatki haarama asja tervikuna ning see väga kasuks ei tule. Kõige kurvem on, et võrreldes enam kui kümne aasta taguse ulmejutukoguga ei näita Pärnits erilist stiililist arengut.

Mul pole aimugi, kes võiks olla selle raamatu sihtgrupp. Pulbilugejate jaoks on teos liiga peenutsev, kõrgkirjanduse lugejatele liiga proosaline ja pinnapealne, ulmekirjanduse austajatel tekitab sedasorti paravärgi ja hullumeelsusega seostatud tekst üldiselt väga jõulise äratõukereaktsiooni – et ei. Vähemalt ei lõppenud see nentimisega, et «siis ärkas Viljar üles ja selgus, et see kõik oli uni», aga võimalik, et see oleks raamatu ainult paremaks teinud.

Kokkuvõtteks: eesti kirjandusel ja Pärnitsal silma peal hoidmiseks tasuks ehk teos raamatukogust laenata ning läbi lugeda, aga praeguse kliimakriisi ja ületarbimise valguses jääb natuke arusaamatuks, miks ei oleks võinud seda lihtsalt veebis avaldada ja sellega kõvasti ressursse säästa. Kellel aga on aega vähe, see võiks lugeda tema jutukogu «Näiv on jääv», mis vähemalt ulmekirjandusena töötab ikka tunduvalt paremini.

