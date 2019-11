Vaata, millised Brandon Baysi raamatud on ilmunud eesti keeles

«See raamat on kirjutatud selleks, et anda teile elavat kogemust vabadusest.» Need on raamatu «Vabadus on» avasõnad. See on raamat vabadusest – vabadusest kõige tõelisemas ja sügavamas mõttes, vabadusest kõikidel olemisetasanditel. Juhendatavad sisevaatlused meditatsioonide ja süüvivate mõtlustega võimaldavad kogeda ilmutusi, lõpmatustunnet ja puhastumist. Bays mitte üksnes ei räägi vabadusest, vaid aitab seda kogeda. Ta õpetab, kuidas vabastada end emotsionaalsetest tõketest, kõrvaldada negatiivne enesehinnang ja minetada minevikupiirangud, et saaks loomulikult avaneda enda vabalt lendavale olemusele.