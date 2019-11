Mis saab kirjanikupalgast? Loovtöötajad avaldavad arvamust

Juba viis aastat on Eesti riik rahastanud valitud kirjanikele ja kunstnikele loojapalga maksmist. Tundub, et teema on jätkuvalt uudisväärtuslik. Aasta lõpu eel peavad kirjanikud ja kunstnikud maha ühe sõbraliku arutelu loovtöötajate olemiseviiside ja –võimaluste üle. Juttu tuleb mitte ainult palgast, vaid ka paljust muust.