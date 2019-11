Kaltsakad jäävad kaltsakateks

Narkomaailm oma hirmsate tagajärgede, üledooside ja surmadega on ohtlik, julm ja reetlik. See on koletu äri, kus keerutatakse miljoneid. Kes seisab selle kõige taga? Kuidas tegutsevad bossid, vahendajad ja narkomuulad? Vene ajakirjanik Aleksandr Barinov on kirjutanud seda varjatud maailma kujutava mahuka kelmiromaani, mille peategelane on päriselt elanud ja tegutsenud Eesti mees.