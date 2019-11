Steve Jobsi tütre mälestusteraamatus on isa oluline kõrvaltegelane

«Prügikala». Autor Lisa Brennan-Jobs, tõlkinud Jana Linnart. FOTO: Kirjastus Tänapäev

Õigemini on, aga mitte päris. Lisa Brennan-Jobs kirjutab küll enda elust, aga suurem tähelepanu nihkub neis mälestustes paratamatult tema isale, Steve Jobsile. Just, sellele õunafirmamehele, kes tütart algusest peale ei soovinud ja kelle isa olemist ta eitas, kuni DNA proov seda lõpuks kinnitas. Ometi ei saa raamatu kohta öelda, et tegu on mälestustega Steve Jobsist.

Need, kes otsivad siit lugusid Apple’i toodete saamisest või firma ülesehitamisest, tõusudest ja mõõnadest, peavad pettuma. Apple’ esineb seal ainult Lisa isa tööna, millenagi, mis huvitab teda alati rohkem kui tütar. See on lõpuks siiski Lisa Brennan-Jobsi lugu, milles on oluline roll tema keerulistel suhetel pere juurest lahkunud isaga. Ja too isa joonistub seal välja hoopis teistsugusena, kui laiem üldsus ehk ootaks. Kui Steve Jobs suri, siis kirjeldasid paljud tema nooremad kolleegid teda teatava isakujuna. Siin avanev pilt kõneleb midagi hoopis muud.