Kris Lemsalu esitleb Veneetsia biennaalil Eesti paviljoni raamatut «Birth V - Hi and Bye»

«Kris Lemsalu looming on paganlik ja punk - see on tema oma ja see on meie oma...nSee on välk taevas ja vulkaaniline kuumus kuristikulises ookeanis. See on asjade karneval, mis on frankensteinlikult kokku sobitatud seguks, mis on sama habras kui elu ise. See ongi elu,» kirjutab Andrew Berardini raamatus.