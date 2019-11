Selgusid Finlandia 2019 laureaadid

Ilukirjanduse laureaat 2019 on Pajtim Statovci romaaniga Bolla (Otava). Kosovos sündinud Statovci on tänapäeva Soome rahvusvaheliselt menukamaid kirjanikke, võitnud mitmeid mainekaid auhindu. Bolla on tunderikas romaan inimese saatusest Balkani sõja taustal. See on raamat suurest armastusest ja truudusest, aga ka kurjast ja reetmisest, kui ei ole antud olla inimene, nagu oled. Hämmastab kirjaniku ülimalt täpne keelekasutus.